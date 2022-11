Voetballer Dick Nanninga vereeuwigd op muurschildering in Oosterpark

Een muurschildering van voormalig Oranje-international Dick Nanninga is zaterdag onthuld in de Groningse Oosterparkwijk, waar hij opgroeide. Op een flatgebouw tegenover de plek waar vroeger het Stadion Oosterpark stond, is de oud-voetballer vereeuwigd met een portret. Nanninga overleed in 2015 op 66-jarige leeftijd.