Voetpad naar homo-ontmoetingsplek Haren verwijderd: ‘Discriminatie’

Dit schrijft Dagblad van het Noorden. Het voetpad bij parkeerplaats De Witte Molen werd op verzoek van Rijkswaterstaat verwijderd omdat deze een gevaar zou zijn voor de verkeersveiligheid, zo bevestigt een woordvoerder.



,,Deze rustplaatsen, met of zonder tankstation, mogen alleen bereikbaar zijn vanaf de snelweg", aldus de woordvoerder van Rijkswaterstaat. ,,Niet uit het achterland. Lopend of fietsend kon je nog bij Witte Molen komen, dat was onveilig.” Hij zegt dat weggebruikers werden verrast door wandelaars of fietsers die van het voetpad gebruik maakten.



Stichting Keelbos, een belangenorganisatie voor homo-ontmoetingsplaatsen, noemt het weghalen van het pad echter homodiscriminatie. Het sluit mensen uit ‘op basis van kenmerken van vermoedelijke seksuele gerichtheid’ staat er te lezen in een brief. Volgens Rijkswaterstaat is er echter geen sprake van discriminatie, omdat de plek voor iedereen ‘ongeacht huidskleur, geaardheid of geloof’ vanaf de snelweg toegankelijk is. ,,De bezwaarprocedure loopt en we zijn met Stichting Keelbos in gesprek.’’