Vogelgriep bij pluimveebedrijf in Oldekerk: 38.000 dieren geruimd

Meer gas uit Groningen is onveilig en lost crisis niet op: ‘Het is nu al onveilig in Groningen’

Het klinkt als een makkelijke oplossing: de energieprijzen verlagen door de gaskraan in Groningen wat verder open te draaien. Hoe langer de energiecrisis duurt, hoe vaker de roep om meer Groninger gas klinkt. Alleen: de argumenten kloppen niet, meldt Follow the Money na een analyse. De discussie gaat voorbij aan het grootste probleem: ,,Het is nu al onveilig in Groningen.”

16 september