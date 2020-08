Vriendengroep is kapot na dodelijk ongeval Finsterwolde: ‘Het was altijd gezellig’

Fietser omgekomen na botsing met auto in Groningse Spijk

15 augustus In het Groningse Spijk is vrijdagmiddag een fietser om het leven gekomen bij een botsing met een auto. In de buurt van de plek van het ongeval trof de politie een auto aan die mogelijk bij het ongeval betrokken was. Een inzittende van de auto is aangehouden, meldt de politie, die ook enige tijd heeft gezocht naar een tweede inzittende.