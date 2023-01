Vrouw (70) zwaargewond door steekpartij in Groningen, twee verdachten opgepakt

Huurprij­zen dalen volgens makelaars, in Friesland forse stijging

Ook huurders zien de prijzen op de woningmarkt nu dalen. Volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) en vastgoedbelangenbehartiger VGM NL zijn huurwoningen in de vrije sector het afgelopen kwartaal een kleine 2 procent goedkoper geworden dan drie maanden eerder. Vergeleken met een jaar eerder lagen de prijzen nog wel iets hoger. Regionaal zijn er echter grote verschillen of een woning inderdaad goedkoper of juist duurder is geworden.

23 januari