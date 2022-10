Vrouw gewond na aanrijding in Groningen: politie op zoek naar doorrijder

Aankomende nacht slaapt niemand buiten Ter Apel: ‘We hebben mensen onderge­bracht op andere locaties’

Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel hoeven er geen mensen buiten te slapen in de nacht van woensdag op donderdag, zegt een woordvoerster van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). ,,We hebben mensen onder kunnen brengen op andere locaties, zoals in Zuidbroek en Stadskanaal”, aldus de zegsvrouw.

21 september