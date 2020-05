Vrouw in shock na vondst granaat onder haar auto: 'Ik ben zwanger van mijn derde’

De vrouw, die anoniem wenst te blijven, gebruikt de auto met haar vriend. ,,We hebben geen idee wie dit heeft gedaan. We hebben geen vijanden of zo. Misschien is het een misverstand. Ik kan het gewoon niet geloven. Ik heb kinderen en ik ben zwanger van mijn derde. Wie doet dit?’’

Ze vermoedt dat de granaat er tussen half negen en kwart over negen uur ‘s ochtends is neergelegd. ,,We hebben een bewakingscamera, omdat er hier in de buurt wel eens wat gebeurt. En de camera is gehackt, want de opnamen van vanochtend zijn verdwenen. Het lijkt een heel bewuste actie.’’