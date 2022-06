Vrouw overleden bij auto-ongeluk in Vlagtwedde

Asielzoe­kers overvol Ter Apel naar sporthal in Amersfoort

Als het aanmeldcentrum in Ter Apel in de komende weken nog steeds geen plek heeft voor asielzoekers worden zij mogelijk overgebracht naar Amersfoort. Vanaf 29 juni, volgende week woensdag, kunnen honderd asielzoekers onderdak krijgen in sporthal Zielhorst.

22 juni