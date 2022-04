Vrouw overleden na ernstig geweldsincident in huis Appingedam, Haarlemmer aangehouden

UpdateDe politie heeft gisteravond een overleden vrouw aangetroffen in een huis aan de Broerstraat in Appingedam (Groningen). Zij is vermoedelijk om het leven gekomen door een ernstig geweldsincident. De politie heeft een verdachte, een 23-jarige man uit Haarlem, aangehouden.