Weekend weg in Groningen: dit kun je in de wintermaanden doen

indebuurt GroningenOp vakantie gaan in eigen land is populair! Wat dacht je van een weekend weg in Groningen? Of je nou een romantisch tripje met je date wil of met de kinderen op stap gaat; in Groningen is genoeg te beleven.

In de stad is zowel binnen als buiten veel te doen. En ja, ook in de winter kun je je hier goed vermaken!

Hotels in Groningen

Een weekend weg in Groningen start met de juiste accommodatie. Je kunt midden in het bruisende centrum je koffer uitpakken, maar ook in een van de hotels buiten de stad slapen. Als je liever in een bed and breakfast in Groningen overnacht, zit je goed bij een B&B in de buurt.

Kerstmarkt in Groningen

De accommodatie is geboekt en dus start het leuke werk: uitjes plannen. Hét winterse uitje tijdens een weekend weg in Groningen is natuurlijk de kerstmarkt. De kerstmarkt in Groningen start op zaterdag 10 december en duurt tot donderdag 11 december. Wie weet vind jij wel een kerstbal met het Forum erop.

Winterse wandeling in Groningen

De natuur rondom Groningen is leuk om in de wintermaanden te verkennen. Misschien spot je wel sneeuwklokjes. In dit artikel vind je leuke routes rondom Groningen. Ook in de stad zelf wandel je fijn, want veel straten zijn prachtig versierd.

Musea in Groningen

De bovenstaande opties zijn leuk, maar als het regent is een binnenactiviteit toch fijner. In Groningen vind je verschillende musea die een bezoekje waard zijn.

Tegen elkaar aan kruipen in de bioscoop

Een avondje naar de bioscoop kan alle kanten op gaan: de kinderen kijken hun ogen uit bij een speelfilm en jij en je date kruipen tegen elkaar aan bij een horrorfilm. Het maakt niet uit hoe koud het buiten is, binnen in de bioscoop zit je warm en droog!

Uit eten in winterse sferen

Na al die leuke uitjes wil je vast een hapje eten. Daar weten de Groningse chefs wel raad mee. Zo zijn er veel restaurants en eetcafés in Groningen waar je gezellig kunt zitten. Ben je op zoek naar vegetarische restaurants? Dan zit je op deze plekken goed. Ook sushiliefhebbers komen aan hun trekken, kijk maar eens naar deze sushirestaurants in Groningen. Mensen die gek zijn op pizza kunnen terecht bij deze Italiaanse restaurants in Groningen.

Weekend weg met oud en nieuw

Wil jij oud en nieuw een keer in Groningen vieren? Goed plan! Je start je kleine vakantie dan met een oliebol bij een van de kramen in de stad. Vervolgens geniet je van een prachtig versierd Groningen. Als je van plan bent om uit te gaan, kun je terecht bij deze feestjes.

