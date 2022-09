Weer geen buitenslapers aanmeldcentrum asielzoekers Ter Apel

Ook de afgelopen vier nachten hoefde niemand buiten de nacht door te brengen bij het aanmeldcentrum. Dinsdagavond was het erg druk in Ter Apel en kwam er volgens het COA ‘kunst-en-vliegwerk’ aan te pas om alle asielzoekers onderdak te geven. De drukte kwam onder meer doordat er een noodopvang in Goes was gesloten, waardoor mensen elders een plek moesten krijgen.