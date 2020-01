Weggestemde zanger Hans Hannemann: Ik heb bij The voice of Holland precies bereikt wat ik wilde

De Groninger zanger Hans Hannemann werd zaterdag uit de zangwedstrijd The voice of Holland gestemd. Maar hij is meer dan tevreden. Dat vertelt hij tegen het Dagblad van het Noorden .

Dag Hans, nu de opname is geweest kun je eindelijk in alle openheid antwoord geven: Was je teleurgesteld toen je bij The voice of Holland moest vertrekken?

,,Nee, helemaal niet. Toen ik er aan begon dacht ik: ik hoop dat ik een paar rondes volhoud. Ik had het echt een blamage gevonden als ik er de eerste ronde uit gegooid zou zijn. Maar ik wist dat de kans klein was, dat ik in zo’n programma heel ver zou komen.’'

Waarom deed je dan toch mee?

,,Ik wilde de zendtijd gebruiken om veel mensen te bereiken, te laten zien wat ik kan. Opvallen was het allerbelangrijkste. Er kijken twee miljoen mensen naar dat programma. Ik dacht: Daar zit vast een klein gedeelte bij dat het bijzonder vindt. En dat zijn er dan nog steeds heel veel. Dat is gelukt.’’

Maar als je eenmaal bezig bent, dan wil je toch door?

,,Deze rondes waren helemaal goed, het was leuke tv, spontaan, het waren liedjes die bij me pasten, ik kon dicht bij mezelf blijven. Het waren heel leuke uitzendingen. Ik had ook wel aan de derde ronde willen meedoen, maar dan had ik toch verder uit mijn comfortzone moeten komen. Ik weet niet of ik dat er voor over had gehad. Ik heb het niet nodig.’'

Dus het was een beetje waar dat je Maaike de Groot in de battle liet winnen, zoals Ali B. suggereerde?

,,Nou, niet direct. Het was een toevalstreffer dat Maaike en ik het goed met elkaar konden vinden. Ergens voelde ik de bui wel hangen, ik had me er mentaal al een beetje bij neergelegd dat ik het niet zou worden. En ik wilde echt een goed duet met haar zingen, ik wilde niet de strijd met haar aangaan.’'

,,Toen Waylon niet voor mij koos, vond ik het daarom niet erg. Ik baalde bijna een beetje toen Ali B. mij in zijn team opnam. En ik vond het uiteindelijk helemaal oké dat hij alsnog niet voor mij koos.’'

Waylon bood je een gastoptreden bij hem aan. Is dat aanbod wel blijven staan, nadat Ali B. je in zijn team had genomen?

,,Jazeker en daar ben ik ook hartstikke blij mee. We gaan onder meer optreden in Carré en in de Stadsschouwburg in Groningen. Vooral dat laatste wordt natuurlijk heel bijzonder voor mij.’'

En je doel om veel mensen te bereiken is dus ook helemaal geslaagd.