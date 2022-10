Weggestuurde asielzoeker denkt achterna gezeten te worden door Angela Merkel en vernielt 23 auto's in Ter Apel: zes weken cel

Twee uur lang reed een taxichauffeur rondjes bij aanmeldcentrum Ter Apel met de verwarde Eritreeër Kibrom A. in zijn auto. Toen A. na twee uur nog steeds niet werd binnengelaten, zette de chauffeur hem uiteindelijk maar voor de poort af. De Eritreeër liep daarop het dorp in en vernielde er 23 auto's.

In de rechtbank van Assen werd woensdag weer eens duidelijk wat het effect is van de chaos die al maandenlang heerst rond het overvolle aanmeldcentrum voor asielzoekers bij Ter Apel. Twee overlastgevende asielzoekers, die bij het aanmeldcentrum werden weggestuurd omdat er geen plaats was, moesten voor de rechter verschijnen.

De Eritreeër (32 jaar) klopte al eens tevergeefs aan in Ter Apel en werd toen naar een crisisnoodopvang voor asielzoekers in het Brabantse Hapert gebracht. Daar veroorzaakte hij door zijn psychische problemen zoveel overlast dat de begeleiding hem in een taxi terug naar Ter Apel zette. Na een rit van 2,5 uur bleek daar toch weer geen plek voor hem. De chauffeur wachtte nog 2 uur maar zette A. toen af voor de poort van het centrum.

23 autoruiten

De verwarde Eritreeër liep daarop rond middernacht in de nacht van 23 op 24 september het dorp in en sloeg met een steen 23 autoruiten kapot. Volgens zijn advocaat omdat hij aandacht wilde vragen voor zijn problemen. ,,Hij had al aandacht gevraagd bij het COA en dokters voor zijn problemen", aldus zijn advocaat. Eerder verklaarde hij bij de politie ‘dat hij achterna werd gezeten door Duitsers en Angela Merkel’. De man stelde ook ‘via de tv opdrachten te krijgen van voetballers, onder wie Lionel Messi, en sprak over boze geesten die hem achtervolgen', zo schrijft het Dagblad van het Noorden dat bij de rechtszaak aanwezig was. De Eritreeër vroeg al eens asiel aan in Duitsland en heeft daar een verblijfstitel. Waarom hij ook asiel wilde aanvragen in Nederland is onduidelijk.

Marokkaanse asielzoeker

De zaak van Kibrom A. staat niet op zichzelf. De chaos bij Ter Apel zorgt voor meer incidenten. Ook de Marokkaan A. (22) moest woensdag voor de rechter in Assen verschijnen. Hij zou, volgens het Openbaar Ministerie, op 5 september tussen de menigte voor de poort van het aanmeldcentrum hebben gestaan en een bijtende vloeistof door het hek hebben gespoten. Vijf mensen (twee beveiligers, twee medewerkers van het COA en een bewoner van het AZC) kregen daarna last van hun ogen en luchtwegen. Ze moesten behandeld worden door ambulancepersoneel.

A. heeft verklaard in de menigte te hebben gestaan omdat hij een slaapplek wilde, maar ontkent te hebben gespoten, aldus zijn advocate. Zelf was A. niet in de rechtbank. Hij werd aangehouden, een week vastgehouden en daarna overgeleverd aan Duitsland, waar hij al een asielprocedure heeft lopen. Op videobeelden is te zien dat de Marokkaan in de menigte staat, maar er is niet duidelijk te zien dat hij met iets spuit. De rechtbank sprak hem daarom vrij.

De Eritreeër Kibrom A. kwam niet weg met het vernielen van de auto’s in Ter Apel. Het OM eiste twee maanden cel. Maar stelde wel dat ‘ook de overheid steken heeft laten vallen’ omdat Kibrom A. nergens terecht kon. De rechtbank veroordeelde hem uiteindelijk tot zes weken gevangenisstraf. Ook moet hij vier schadeclaims van in totaal 700 euro betalen.