Westerkwartier geteisterd door bankhelpdeskfraude: in één week 15 aangiften

Bankhelpdeskfraude, waarbij oplichters mensen thuis opbellen en zich voordoen als bankmedewerkers, komt in de hele gemeente Westerkwartier meer voor, maar de fraude concentreert zich momenteel op Marum, Tolbert en Grootegast, schrijft de politie. De fraudeurs hebben gedetailleerde gegevens van slachtoffers en maken ze wijs dat hun bankrekening niet meer veilig is. ,,Vervolgens vertellen ze de slachtoffers dat er direct iemand van de bank bij ze thuis langs komt om ze te helpen hun geld veilig te stellen,” zegt Harry Musch, teamchef van politie Westerkwartier. ,,De oplichter belt vervolgens aan en logt in bij het internetbankieren van de slachtoffers om dan grote sommen geld weg te sluizen.”

In een onderzoek naar de fraude heeft de politie deze week twee verdachten, mannen van 20 en 21 jaar uit Hoorn en Den Helder, aangehouden. Zij werden op straat herkend op basis van een opgegeven signalement. De mannen worden verdacht van oplichting op 29 november in Tolbert en zullen zich later moeten verantwoorden bij de rechter.

,,We zijn blij dat we deze twee verdachten hebben aangehouden, maar we zijn nog niet klaar,” zegt Musch. “Het onderzoek naar dit fenomeen en de aangiften uit Westerkwartier gaat onverminderd door. We sluiten dan ook niet uit dat er op een later moment meer aanhoudingen volgen.”

Waarschuwing

De gemeente Westerkwartier waarschuwt een matrixbord in het centrum van Marum en met voorlichtingsfolders over de fraude. Volgens Musch maakt de fraude ,,een enorme inbreuk op de veiligheidsgevoelens van de slachtoffers. De oplichters gaan zeer geslepen te werk en halen alles uit de kast om je vertrouwen te winnen. Maar let op: bankmedewerkers komen nooit aan je deur. Laat ze dus ook niet binnen.”

Fraude door nepbankmedewerkers is de afgelopen jaren in Nederland fors gestegen. In 2021 was er een verdubbeling van het aantal slachtoffers.