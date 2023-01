Westerkwartier pakt overlast beschermde roeken aan: nesten worden verplaatst

Al jaren klagen bewoners in vooral Leek, Tolbert en Grijpskerk over de overlast die de roeken veroorzaken. Het gekraai is zo hard dat sommigen met oordopjes in slapen, de vogelpoep zorgt ervoor dat de was niet meer buiten kan hangen, dat tuinmeubilair vaak moet worden schoongemaakt en autolak beschadigd raakt. Ook wandelen of fietsen inwoners niet meer langs paden met bomen waar roeken bovenin broeden en verjagen roeken andere zangvogels. Dat blijkt uit een analyse van de klachten van inwoners over 2021.