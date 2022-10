Wie heeft er meer informatie over schietincident Vuursteenstraat? Politie zoekt getuigen

Tien jaar cel geëist tegen Groninger die man in Delft doodstak na ruzie

Tegen een 32-jarige man uit het Groningse dorp Foxhol is dinsdag bij de rechtbank in Den Haag tien jaar cel geëist voor het doodsteken van de 58-jarige Franklin Windster uit Delft. Dat gebeurde op 4 oktober vorig jaar op de galerij van een flat aan de Burgwal in Delft.

25 oktober