Wietkwekerij opgerold in de Reviusstraat

Hennepkwe­ke­rij in Houtense woning opgerold

In het Oude Dorp in Houten is een hennepkwekerij van 24 planten opgerold. Volgens de gemeente zijn het afgelopen jaar hierover diverse (anonieme) meldingen gedaan, maar was het niet eenvoudig om de kwekerij van buitenaf te ontdekken.

21 december