Wildopvangcentra vrezen voor toekomst dierenhulpverlening door hoge energieprijzen

Zo zag het dierenopvangcentrum Groningen de energiekosten stijgen van 688 euro naar zo’n 3100 euro per maand. ,,Dat geld is er niet”, zegt beheerster Sandra Beijert. ,,Wij zijn afhankelijk van donaties en giften.” De opvang heeft het termijnbedrag nu preventief omlaag geschroefd om open te blijven. ,,Maar dan kunnen we bij de eindafrekening volgend jaar waarschijnlijk een heel hoog bedrag verwachten. Als de prijs dan niet is gezakt, dan hebben we een heel groot probleem.”