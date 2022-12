Wirdum getroffen door aardbeving met kracht van 1.7

UPDATE Aardbeving van 3.1 bij Gronings dorp Wirdum

Bij het Groningse dorpje Wirdum heeft zich vanochtend vroeg een aardbeving voorgedaan met een kracht van 3.1. De beving gebeurde volgens het KNMI om 04.17 uur. De beving was tot in de stad Groningen te voelen. Even na half acht werd een naschok gemeten.

