Wolven doodden in maart 37 schapen in Noordelijke provincies

Plek voor alle asielzoe­kers in centrale opvangloca­tie Ter Apel

In de centrale opvanglocatie in het Groningse Ter Apel is dinsdag genoeg plek voor alle asielzoekers die zich hebben gemeld, zegt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Het aantal mensen dat daar opvang zoekt is net onder de tweeduizend gebleven. In Ter Apel is plaats voor maximaal 2000 mensen.

4 mei