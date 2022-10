Woning in Groningen overvallen: vrienden vinden geknevelde bewoner in slaapkamer

Kroongetui­ge zwembad­moord Marum bekent leugens: ‘Jan is uit ziekelijke jaloezie vermoord’

De kroongetuige in de zogeheten ‘zwembadmoord’ heeft maandag bij de rechtbank in Groningen toegegeven dat hij heeft gelogen om de schoonfamilie van de in 2012 vermoorde Jan Elzinga in de verdachtenbank te krijgen. Hij heeft belastende sms-berichten, die door een van de verdachten zouden zijn geschreven, zelf gemaakt.

