Zanger Lars Koehoorn kan grapje Anouk in The Voice wel waarderen: 'Iedereen herinnert zich nu alleen nog die opmerking over de MediaMarkt’

Zanger Lars Koehoorn werd vrijdag uit The Voice of Holland gestemd. De 22-jarige Winschoter vertelt aan het Dagblad van het Noorden dat hij hoopt dat zijn deelname aan het talentenjachtprogramma pas het begin was. ,,Het is gek om te beseffen dat je voor miljoenen tv-kijkers hebt opgetreden.”

Dag Lars, allereerst: gefeliciteerd met je nieuwe baan!

,,Ha, je doelt op de opmerking van Anouk dat ik filiaalmanager van de MediaMarkt in Roermond zou kunnen zijn? Vond ik een leuk grapje. Het is ook maar hoe je er mee om gaat. Je kunt jezelf nog erger voor schut zetten door moeilijk te lopen doen. Maar ik heb er ook maar een grapje van gemaakt door op mijn Instagram te zetten dat ik inmiddels begonnen ben als bedrijfsleider. Daar reageerde Anouk zelf ook alweer op, haha.”

,,Het grappige is: iedereen herinnert zich nu alleen nog die opmerking over de MediaMarkt. Terwijl Anouk nog was begonnen met de opmerking dat we het goed gedaan hadden. Maar dat weet niemand meer.”

Lil’ Kleine vond je de beste van de drie.

,,Ja, die had ik in mijn broekzak.”

Wat hebben de optredens in The Voice jou gebracht?

,,Ik heb heel wat nieuwe vrienden gemaakt en enorm veel geleerd. Niet alleen door de coaching van Waylon, maar ook dankzij het zangcoachteam dat me al voor de blind auditions met van alles en nog wat hielp. Ik zing al een poosje, maar ik ben pas 22. Dus er viel en valt nog genoeg te verbeteren. Ook op het vlak van podiumpresentatie, bijvoorbeeld. Het is trouwens wel fijn dat ik nu weer vrijuit kan praten. Er werd de afgelopen maanden continu aan mijn kop gezeurd of ik wel of niet door ging, maar daar mocht ik niets over zeggen. Het geheimzinnige is er nu gelukkig weer van af.”

Wat had je nog van jezelf willen laten zien en horen?

,,Ik zat tijdens de battle niet helemaal in mijn comfort zone, vooral omdat ik zonder gitaar stond. Dat gebeurt me niet zo vaak. Het was ook nog een nummer dat misschien niet helemaal bij me past. Mijn eigen stukje kwam ook pas vrij laat, waardoor ik de eerste helft van het liedje maar wat stond te wachten. Je komt met z’n drieën toch al minder aan bod, dus ik was wat zoekende naar de manier waarop ik moest staan.”

,,Heel gek: ik was zonder gitaar toch stiekem wat van slag. Als ik daar drie minuten had moeten wachten mét mijn gitaar, was het bijvoorbeeld geen probleem geweest, denk ik. Na een paar best stevige numers had ik ook nog wel wat rustigers willen doen. Er lag al wat materiaal klaar voor de knockouts en de liveshows. Dan moet je denken aan Roller Coaster van Danny Vera, bijvoorbeeld. Maar dat zal er helaas niet meer van komen.”

En nu?

,,Ik ben nu een half jaar bezig met de vooropleiding van het conservatorium in Groningen. Daar waren maar 5 plaatsen voor, dus ik ben blij dat ik een van de gelukkigen ben. En dat terwijl ik nooit muziekles heb gehad. Twee maanden voor de examens kon ik nog geen noot lezen. Dat heb ik er met een spoedcursus aardig ingestampt. Ik hoop dat ik straks toelatingsexamen mag doen voor de daadwerkelijke opleiding. Ook daar zijn maar weer een paar plaatsen voor, dus het wordt weer spannend.”