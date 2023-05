Zege Zuidhorn 2 op Lycurgus 3

NL-Alert verstuurd wegens zeer grote brand in restaurant in Leek

In het Groningse Leek woedt brand in een restaurant aan de Tolberterstraat. Volgens de brandweer gaat het om een Chinees restaurant en komt er veel zwarte rook vrij bij de brand. Om die reden is woensdagochtend een NL-Alert verstuurd. Mensen die last hebben van de rook krijgen het advies hun ramen en deuren gesloten te houden.