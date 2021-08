Zes gewonden bij explosie op plezierjacht in Groningen

indebuurt Groningen Menno is politie­agent bij Roze in Blauw Noord-Nederland: ‘De politie is er voor iedereen’

10:25 31 juli tot en met 8 augustus is het Pride-week! Helaas gaat het 25-jarig jubileum van de Pride in Amsterdam er dit jaar anders uitzien dan verwacht en ook in Groningen is de Pride dit jaar gecanceld. Maar indebuurt Groningen laat deze week niet helemaal geruisloos voorbijgaan! Daarom zetten we een aantal opvallende, kleurrijke, stoere Groningers uit de LGBTQI+-community in de spotlights om deze week luister bij te zetten.