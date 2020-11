Zeven honden bevrijd uit pand met dikke laag poep: ‘Al maanden niet buiten geweest’

De Dierenbescherming en de politie hebben zeven honden in een voormalig winkelpand in Winschoten in beslag genomen vanwege verwaarlozing. De dieren kwamen al maanden niet meer buiten en leefden in een ruimte met een dikke laag poep.

,,Verschrikkelijk”, zegt een woordvoerder van de Dierenbescherming over de erbarmelijke omstandigheden waarin de honden moesten leven in een voormalig winkelpand in het Groningse Winschoten. De honden waren al een paar maanden niet buiten geweest, waardoor ze hun behoefte op de vloer moesten doen. Een strontlaag van twintig centimeter en een doordringende urinegeur waren het gevolg. ,,Toen wij in het pand aankwamen sloeg de ammoniak op je keel, omdat de hele ruimte ook nog was doorweekt van de urine. We konden nauwelijks ademhalen. Ontzettend smerig.”

In de ruimte, volgens de Dierenbescherming door de eigenaar gehuurd om de honden in te laten wonen, waren ramen en deuren dichtgetimmerd. Ook was er geen stroom.

Rode ogen

Op het eerste gezicht was er niets mis met de honden, zegt de woordvoerder. ,,In eerste instantie waren ze zelfs blij met bezoek en deden ze heel vriendelijk - dat is weer het mooie van dieren. Het gewicht was niet slecht, ze kregen wel eten en drinken. Wel hadden ze rode ogen doordat ze dag en nacht in de ammoniaklucht zaten. De honden moeten nog naar de dierenarts, ik hoop dat het geen nadelige gevolgen heeft gehad.” De viervoeters gaan daarna naar een speciaal opvangadres. ,,Daar wordt verder gekeken of de dieren qua gedrag ook goed zijn en dan zou er hopelijk snel naar een nieuw en goed baasje gezocht kunnen worden.”

De landelijke inspectiedienst van de Dierenbescherming ging vorige week al op bezoek in het pand, na klachten van geluidsoverlast door het geblaf van de honden. Die eiste dat er wat aan de situatie moest gebeuren. Bij een hercontrole vandaag bleek dat er, ondanks de toezegging van de eigenaar, nog niets was veranderd. ,,Daarom hebben wij de dieren bevrijd, dat is het belangrijkste voor ons.”

De eigenaar heeft een proces-verbaal gekregen.

Houdverbod

De Dierenbescherming pleit naar aanleiding van dit incident voor een zo snel mogelijke invoering van het zelfstandig houdverbod. Dat zou betekenen dat het voor dierenmishandelaars verboden is om huisdieren te houden. ,,Dit is weer zo'n voorbeeld van iemand die niet geschikt is om huisdieren te houden.”



