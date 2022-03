Zo staat de gemeente Groningen er financieel voor

Accountantskantoor BDO deed onderzoek naar de financiële gezondheid van Nederlandse gemeenten. Daaruit blijkt dat veel gemeenten de geldzaken niet helemaal op orde hebben. Zo wordt er in sommige gemeenten meer geld uitgegeven dan dat er binnenkomt. Hierdoor wordt er niet, of heel weinig, geïnvesteerd in projecten die gericht zijn op de toekomst. Maar hoe zit dat in gemeente Groningen?

Inkomsten van gemeente Groningen

Om te beginnen: waar komt het geld vandaan? Gemeenten ontvangen langs allerlei kanten geld, maar de belangrijkste inkomstenbron is het Rijk. Daar komt in Groningen 69,1 procent van de inkomsten vandaan. De grootste bijdrage van het Rijk komt via het gemeentefonds.

Uitkeringen en belastingen

Een andere vorm van inkomen komt uit de gemeentelijke belastingen. Van alle belastingen die burgers betalen, haalt de gemeente het meeste uit de onroerendzaakbelasting van huiseigenaren en afvalstoffenheffingen. In Groningen gaat dat over respectievelijk 4,5 procent en 4,4 procent van de belastinginkomsten. Uiteraard zijn er ook nog andere inkomstenbronnen, zoals opbrengst van verkochte grond, belastingen aan bedrijven en eventueel spaargeld.

Score van Groningen

Staat gemeente Groningen er financieel goed of slecht voor? Het rapportcijfer dat Groningen krijgt, is een 5. Daarmee staat onze gemeente op plaats 31 van de 32 gemeenten met meer dan 100.000 inwoners. Dat houdt in dat er ruimte is voor verbetering in onze gemeente.

Om de financiële gezondheid van een gemeente te meten, is gekeken naar vijf verschillende kenmerken: de schuld, het eigen geld, investeringen, de vaste inkomsten en de belastingen.



Hieronder lees je hoe Groningen scoort op die vijf punten:

Schuld: De schuld in Groningen is 106 procent van de hoogte van de jaarlijkse inkomsten. Dat moet niet meer worden, want hoe hoger de schuld, hoe lastiger het wordt om het af te lossen. Vanaf een schuldpercentage van 130 procent wordt dit als een risico gezien.

Eigen geld: Van alle bezittingen en geld op de bankrekening is maar 8 procent van de gemeente zelf, de rest is geleend. Met minder dan 50 procent eigen bezittingen komt de gemeente in de gevarenzone. Als het lager wordt dan 20 procent loopt de gemeente echt risico.

Investeringen: Hoe meer geld een gemeente heeft geïnvesteerd in grond, hoe meer risico zij loopt. Je moet eerst investeren en nog maar zien of je dat terugverdient met grondverkopen. Om het risico te bepalen gebruiken accountants een ‘exploitatieratio’, die is in Groningen 32 procent. Vanaf 35 procent loopt de gemeente het meeste risico, liever zien accountants dit getal lager dan 20 procent.

Vaste inkomsten: De vaste inkomsten in Groningen zijn hoger dan de vaste lasten, dus de gemeente heeft genoeg geld om de vaste lasten te betalen.