Zoon (21) die vader doodstak hoort eis van twee jaar jeugddetentie

UpdateHet Openbaar Ministerie eist twee jaar jeugddetentie tegen de 21-jarige man die deze zomer in Appingedam zijn vader doodstak met een survivalmes. Volgens de officier van justitie is er sprake van doodslag.

Twee jaar is de maximale lengte bij het jeugdstrafrecht. De eis van het OM sluit aan bij de conclusies van een psycholoog en de reclassering, die een jeugdstraf passend vinden. Zij vinden dat de zoon, die onder meer kampt met PTSS, verminderd toerekeningsvatbaar en nog niet heel volwassen is.

De zoon stak op de avond van zondag 20 juni zijn vader (46) neer in de hal achter de voordeur. Het grote mes ging bijna helemaal in het lichaam van het slachtoffer. De vader was die avond dronken, de zoon had een joint gerook en cocaïne gebruikt. De twee hadden al jaren een moeilijke relatie. Volgens de zoon, destijds 20 jaar oud, en de moeder was er deze keer ruzie ontstaan omdat de vader ‘s avonds in de tuin luide muziek draaide. ,,Ik moest de volgende dag werken en wilde ook geen geluidsoverlast”, aldus de zoon.

‘Pakte er gelijk een’

De zoon vertelde vandaag in de rechtbank in Groningen dat hij de geluidsinstallatie afpakte, waarna zijn vader hem in de bijkeuken sloeg: ,,Hij kwam met gebalde vuisten achter mij aan. In de bijkeuken werd ik geslagen en ik duwde hem weg.” De 21-jarige haalde daarop van boven, uit zijn slaapkamer, het mes. ,,Ik heb er in paniek gelijk een gepakt”, aldus de zoon over de fatale avond. De zoon verzamelde steekwapens. Sommige had hij bij zich op straat. In verband met de spanningen thuis stopte hij er elke nacht twee onder zijn kussen.

Het OM ging aanvankelijk uit van voorbedachten rade. Aanleiding daarvoor was een telefoonberichtje van de moeder naar haar zoon, eerder op de dag: ‘ik leg mes klaar’. De zoon antwoordde: ‘heb ik al’. Hoewel de officier van justitie het gevoel heeft dat de zoon in de rechtbank ‘niet het achterste van zijn tong heeft laten zien’, ziet hij af van het moordscenario. De aanklager kan het telefoonbericht niet koppelen aan de actie van de zoon; hij ging naar boven, naar zijn eigen messen.

‘Ongezonde situatie’

De moeder had zelf ook vaak ruzie met haar partner, maar steeds haalde ze hem terug in huis. ,,Ik probeerde het gezin bij elkaar te houden.” Volgens de zus van het slachtoffer wilde het stel niet veranderen en hielden ze daarmee een ‘ongezonde situatie’ in stand. Die heeft de zoon ‘gedreven naar deze daad.’ De zus stelt dat aangeboden hulp werd afgeslagen door de moeder.

De advocaat van de zoon benadrukte dat er al jaren een grote psychische druk stond op de zoon. Door het huiselijk geweld richting zijn moeder had hij het gevoel dat hij ook haar moest beschermen. De zoon raakte op de fatale avond in paniek en handelde in een gemoedsopwelling, aldus de raadsman. Het gaat in zijn ogen om noodweer; de zoon werd aangevallen door zijn vader, ‘een potige kerel’. Het OM is het daar niet mee eens, omdat de zoon bijvoorbeeld had kunnen vluchten.

De rechtbank doet op 18 januari uitspraak.