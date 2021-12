Zoon (21) die vader doodstak sliep met messen onder kussen: ‘Ik pakte er gelijk een’

De 21-jarige man die afgelopen zomer in Appingedam thuis zijn vader doodstak met een survivalmes zegt dat het om een uit de hand gelopen ruzie ging. De twee hadden al jaren een gespannen relatie. De zoon vertelde vandaag in de rechtbank in Groningen dat hij met twee messen onder zijn kussen sliep.

De zoon stak op de avond van zondag 20 juni thuis zijn 46-jarige vader neer. Hij werd rond 23.30 uur opgepakt bij een vriend. Het Openbaar Ministerie gaat uit van moord.

Volgens de zoon draaide zijn vader harde muziek in de tuin. Zijn moeder wilde dat het zou stoppen. ,,Ik moest de volgende dag werken en wilde ook geen geluidsoverlast”, aldus de zoon. Hij was na het gamen op zijn slaapkamer naar de woonkamer gekomen. Buiten pakte hij de geluidsbox van zijn vader af en nam die mee naar de bijkeuken. ,,Hij kwam met gebalde vuisten achter mij aan. In de bijkeuken werd ik geslagen en ik duwde hem weg. Ik ben in paniek naar boven gerend om het mes te pakken.”

‘Oorlogspad’

De zoon bezat een verzameling messen, ‘een bak met zes of zeven messen’. De laatste jaren had hij er ‘s nachts altijd twee onder zijn kussen. Sommige messen droeg hij op straat bij zich. ,,Ik heb er gelijk een gepakt”, aldus de zoon over de fatale avond. Onderaan de trap stond zijn vader hem op te wachten. In de hal liep het uit de hand. De zoon werd naar eigen zeggen door zijn vader weggetrokken bij de voordeur. ,,Hij begon weer te slaan. Toen heb ik met het mes gezwaaid, vier of vijf keer. Ik wilde hem van me af hebben.” Zijn vader liep drie steekwonden op, een diepe in zijn borst en twee bij de linkerschouder. Bij de borst ging een groot deel van het mes in het lichaam. Volgens de zoon gebeurde alles in een flits. ,,Ik vind het jammer dat het zo is gegaan.”

De vader had die dag flink gedronken. De zoon had een joint gerookt en cocaïne gebruikt. Hij verkocht regelmatig wiet, ook aan zijn vader. Zijn ouders hadden een knipperlichtrelatie, waarbij ze niet altijd samenwoonden. Volgens de zoon sloeg zijn vader een paar keer per jaar door en moest hij het dan ontgelden. Vandaar de messen onder zijn kussen. Zijn vader was de dagen voor zijn dood op ‘oorlogspad’. ,,Hij was met bijna iedereen ruzie aan het maken, of probeerde dat te krijgen.”

Het OM komt later vandaag met de strafeis.