Zoon (49) van motorlegende Jack Middelburg zwaargewond bij demorace in Vlagtwedde

In het Groningse Vlagtwedde zijn zaterdag twee mensen zwaargewond geraakt tijdens een demorace-evenement. Een van hen is coureur Jacky Middelburg Jr., de 49-jarige zoon van motorlegende Jack Middelburg die in 1984 tijdens een race verongelukte. Hij kwam vermoedelijk door een hitteflauwte ten val en raakte een 72-jarige Duitse toeschouwer die ook gewond raakte.

Het ongeluk gebeurde tijdens de Historische TT Vlagtwedde, waaraan 120 coureurs deelnamen. Jacky Middelburg Jr. kwam in de Kerkstraat ten val en schoof tientallen meters over het asfalt, door een dranghek en kwam toen tot stilstand. Daarbij werd een toeschouwer geschept die achter het dranghek stond.

De hulpdiensten, waaronder de traumahelikopter, kwamen met spoed ter plaatse. Beide slachtoffers waren aanspreekbaar en zijn met spoed naar het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda gebracht, schrijft de organisatie van de Historische TT in een verklaring op de website. De races zijn direct stilgelegd.

Jacky Middelburg Jr. heeft diversen botbreuken, waaronder in zijn bekken en onderbeen. Over de verwondingen van de Duitse toeschouwer doet de organisatie om privacyredenen geen mededelingen. Enkele ooggetuigen hebben slachtofferhulp gekregen.

Hitteflauwte

,,Uit politieonderzoek is gebleken dat de motor technisch in goede staat was en er geen bijzonderheden op het wegdek aanwezig waren. Na het bekijken van de beelden is het vermoeden zeer sterk dat Jacky Middelburg Jr. is bevangen door de warmte en hij een hitteflauwte heeft gehad.‘’

Andries Huisinga, voorzitter van stichting Historische TT Vlagtwedde, is aangedaan door het ongeluk. Hij zwaaide zaterdag af als voorzitter. ,,Dit is wel een een triest afscheid‘’, zegt Huisinga. ,,De afgelopen 28 jaar is er nooit wat gebeurd en op mijn laatste dag gebeurt dit. Er gaan wel eens motoren onderuit, maar het was tot nu toe nooit ernstig.‘’

Vader Jack Middelburg deed in 1973 zelf mee aan de Historische TT in Vlagtwedde. Hij was toen nog een onbekende in de motorsport en reed op zijn racemotor vanuit het Westlandse Naaldwijk naar Groningen. Middelburg kwam toen als eerste over de finish. Middelburg kwam op 3 april 1984 na een zware crash tijdens een kampioensrace in Tolbert om het leven.

De organisatie was dan ook zeer verheugd dat 49 jaar later weer een Middelburg aan de start van de Historisch TT Vlagtwedde verscheen. ,,Ik was erbij toen Jack Middelburg in 1973 hier reed‘’, zegt Huisinga. ,,Voor deze race heb ik zijn zoon Jacky nog gesproken. Hij wilde per se winnen, waarschijnlijk omdat zijn vader hier ook heeft gereden en later zo tragisch is overleden.‘’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.