Zoon (49) van motorlegende Jack Middelburg zwaargewond bij straatrace in Vlagtwedde

Het ongeluk gebeurde tijdens de Historische TT Vlagtwedde, waaraan 120 coureurs deelnamen. Jacky Middelburg Jr. kwam in de Kerkstraat ten val en schoof tientallen meters over het asfalt, door een dranghek en kwam toen tot stilstand. Daarbij werd een toeschouwer geschept die achter het dranghek stond.

Hitteflauwte

,,Uit politie onderzoek is gebleken dat de motor technisch in goede staat was en er geen bijzonderheden op het wegdek aanwezig waren. Na het bekijken van de beelden is het vermoeden zeer sterk dat Jacky Middelburg Jr. is bevangen door de warmte en hij een hitteflauwte heeft gehad.‘’

Vader Jack Middelburg deed in 1973 zelf mee aan de Historische TT in Vlagtwedde. Hij was toen nog een onbekende in de motorsport en reed op zijn racemotor vanuit het Westlandse Naaldwijk naar Groningen. Middelburg kwam toen als eerste over de finish. Middelburg kwam op 3 april 1984 na een zware crash tijdens een kampioensrace in Tolbert om het leven.