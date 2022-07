Zoveel Groningers telt onze stad in 2035

Eerste Post­NL-pakketauto­ma­ten in Haagse parkeerga­ra­ges

PostNL en Q-Park zijn een samenwerking aangegaan om het afhalen en versturen van pakketten verder te versimpelen. Daarom worden in de eerste twee weken van juli pakketautomaten geplaatst in parkeergarages van Q-Park. Klanten van PostNL kunnen hier voortaan altijd 24/7 hun pakketten afleveren of ophalen.

