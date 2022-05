Zweefmolen begint onverwacht aan nieuwe ronde: drie lichtgewonden op kermis Groningen

Het ongeluk gebeurde toen bezoekers wilden instappen voor een nieuwe ronde in de zweefmolen. De attractie begon onverwachts te draaien op het platform, waardoor sommige mensen die al in de gondels zaten met hun benen tegen het hekwerk kwamen. De exploitant drukte vervolgens de noodknop in waardoor de attractie tot stilstand kwam.

Bij het ongeluk zijn drie personen gewond geraakt. ,,Denk aan kneuzingen, blauwe plekken en schaafwonden”, zegt de woordvoerder. Twee van hen zijn naar de eerste hulp overgebracht, de derde is met een taxi naar huis gebracht.

Eerdere storing

De zestig meter hoge attractie ‘Around the World’ is voorlopig stilgelegd. ,,Safety first. We willen zeker weten wat de oorzaak is en dat het veilig is”, aldus de woordvoerder. Er is een technicus onderweg naar Groningen om de oorzaak te achterhalen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is op de hoogte van het ongeluk. De Meikermis, die plaatsvind op drie pleinen in Groningen, gaat vandaag wel weer open.

De attractie voldeed volgens de gemeente aan de veiligheidseisen. ,,De attractie wordt jaarlijks gekeurd en is goedgekeurd, zowel in Nederland als in Duitsland.”

Eerder op de dag was er ook al een storing met de attractie. Die kon worden hersteld. Na een aantal geslaagde proefrondes werd besloten de zweefmolen weer te laten draaien. Of er een verband is met de latere storing is onbekend.