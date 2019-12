Zwerver Rienk uit Utopia draagt weer schoenen en woont samen

Op schoenen met stalen neuzen en gehuld in werkkleding komt Rienk Kroese (35) binnenstappen. Hij is net vrij van zijn werk. Ja, echt. ‘Zwerver Rienk’ is niet langer zwerver en gaat niet langer blootvoets door het leven. Nee. Hij woont samen met zijn liefde in een huisje in Delfzijl, werkt als installateur van zonnepanelen en draagt dus schoenen.

,,Ja, dat was misschien wel het meest wennen. Ik heb moeite met traplopen en mijn voeten worden snel warm’’, zegt hij terwijl hij in een cappuccino roert.

Hij is misschien wel een van de meest spraakmakende deelnemers van realityserie Utopia. Wie Rienk Kroese op internet intypt, vindt van alles. Kroese is een drammer, een dominee, een filosoof, een betweter. Hij stond bekend als ‘Boeddha Rienk’. Hij is acteur. Hij is geen acteur. En als klap op de vuurpijl: Kroese wilde zichzelf in brand steken.

Koppig

Bijna allemaal onzin, zegt hij. ,,Ik ben koppig en misschien een beetje prekerig. Maar voor de rest is het allemaal ongelooflijk overdreven.’’ Dat prekerige komt voort uit het feit dat hij erg gelovig is en daar graag over praat. ,,Ik streef liefde en waarheid na. Ik hou niet van labels, dus ik noem mezelf geen christen. Maar ik geloof wél in Jezus en ik heb me twee jaar geleden laten dopen.’’

Even terug naar 2014. Kroese besluit mee te doen aan het allernieuwste programma uit de hoed van John de Mol dat op 31 december 2013 van start is gegaan. De eerste aflevering is direct een hit: ruim 1,5 miljoen mensen zaten aan de buis gekluisterd. Het wordt een soap met echte mensen genoemd.

Het lijkt hem geweldig: helemaal opnieuw beginnen en een samenleving opbouwen met een groep van 15 mensen. Geen wetten. Geen regels. De deelnemers starten met wat koeien, kippen en tienduizend euro startkapitaal en het wordt gefilmd op een verlaten terrein in Laren.

Blote voeten

Het format past precies bij Kroese die op dat moment al vijf jaar met niets op straat leeft. ,,Dat was een eigen keuze. Na twee pelgrimstochten te hebben gedaan merkte ik dat ik dat nodig had. De blote voeten waren uit praktisch oogpunt. Elke dag schone sokken vinden is niet haalbaar als je op straat leeft.’’ Slapen deed hij al die tijd onder de Natte Brug bij Helpman. Gewoon op de steunbalken boven het Helperdiep.

In 2014 liep hij de poort door om de serie acht maanden later weer te verlaten. Hij omschrijft meedoen aan de serie als een spoedcursus levenslessen. ,,Voor mij was het een ontzettend waardevolle ervaring. Ik heb een platform gekregen om te laten zien hoe ik in het leven sta. Maar ik heb bijvoorbeeld ook geleerd dat ik nooit meer een relatie wil met een ongelovige vrouw.’’

Kroese kreeg een relatie met Utopia-deelneemster Nicoline, maar dat liep niet goed af. ,,We gingen om meerdere redenen uit elkaar. Maar ik vond het heel moeilijk dat zij niet geloofde. Ik had het gevoel dat ik niet serieus genomen werd op dat gebied.’’

Toen Kroese de poorten van Utopia uitliep merkte hij dat bepaalde elementen van het leven binnen de hekken niet getoond werden op televisie. Volgens hem lag de focus op het drama, de ruzies en de ellende. ,,Voor programmamakers is dat de soep waarin ze zwemmen, dat zie je nu terug in de ophef rondom programma’s zoals Temptation Island en De Villa. Maar dat drama, daar hou ik helemaal niet van. Als ik gewoon Rienk was, was dat niet interessant. Zonde.’’

Volledig scherm Rienk Kroese uit Groningen deed mee met Utopia en installeert nu zonnepanelen op daken. © DVHN

John de Mol

Met die mening kwam Kroese in 2014 ook naar buiten. Het Nederlands Dagblad publiceerde een artikel met de kop: ‘Zwerver Rienk: Utopia wordt gemanipuleerd.’ Programmamaker John de Mol reageerde fel. Hij zei tegen RTL Nieuws dat hij verbaasd was over de uitspraken en dat Kroese op zijn blote knietjes heeft gesmeekt om terug te mogen komen.

,,Dat is niet waar’’, zegt Kroese stellig en verder wil hij er geen woorden aan vuil maken. Na Utopia ging hij weer gewoon op straat leven, maar dat voelde wel anders dan voorheen. Door zijn deelname aan het programma was hij opeens een soort bekende Nederlander en hij had een telefoon. Die kreeg hij van Utopia-deelnemer Ron. Met zijn mobieltje startte hij een YouTube-kanaal: Straatleven, en hij schreef een boek.

In 2018 was het terrein in Laren niet langer te huren. Op een nabijgelegen stuk grond startte daarom Utopia 2. Dat jaar dook Kroese opeens weer op in het programma. ‘Zwerver Rienk is terug’, kopten de media. ,,Utopiaan Ivan, met wie ik in het programma zat, vroeg me terug te keren. Maar het was niet meer zoals het was. De deelnemers zaten er alleen maar om het geld. Niet meer voor het creëren van een nieuwe samenleving.’’ De deelnemer die wordt verkozen tot Utopiaan van het jaar, kan een geldbedrag winnen. Van die tweede deelname heeft Kroese grote spijt. ,,Ik was daar echt een buitenbeentje en werd soms compleet genegeerd. Dat was vreselijk.’’

Nu verdwijnt het programma na 1554 afleveringen van de buis. ‘Omdat SBS6 een nieuwe fase ingaat, maakt Utopia plaats voor andere mooie en verrassende programma’s’, schrijft Talpa in een persbericht. De serie trok dit jaar gemiddeld 417 duizend kijkers per dag en is daarmee een van de best bekeken dagelijkse programma’s van SBS. Toch zijn dat een stuk minder kijkers dan voorheen. In 2016 trokken de ruziënde Utopianen nog bijna 600 duizend mensen.

Dat het programma stopt vindt Kroese niet verrassend. Er zat geen vernieuwing in, vindt hij. ,,Ze laten niet zien hoe het echt is. Als je het complete plaatje wil laten zien, moet je de camera’s en dergelijke niet verstoppen. Dan moet je niet geheimzinnig doen over de zenderkamer. Dan moet je echt alles laten zien.’’

Zonnepanelen

Na zijn tweede deelname aan Utopia veranderde het echte leven van Kroese enorm. Hij ontmoette een vrouw, werd verliefd en besloot dat hij voor haar zijn vrije leven op straat wel achter zich wilde laten. Nu werkt hij als installateur van zonnepanelen. En dat is soms best gek, want mensen herkennen hem nog steeds. ,,Dan sta ik voor de deur, omdat ik het dak op moet en dan zeggen ze: hè, ben jij niet die en die? Dat is wel leuk.’’

Is dit wat hij voor de rest van zijn leven wil doen? ,,Weet ik niet.’’ Hij neemt een laatste slok cappuccino. ,,Ik wil wel weer een boek schrijven. De eerste deed het niet zo goed.’’