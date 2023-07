Risico op gevaarlij­ke natuur­brand in enkele provincies afgenomen

Het risico op een zich snel uitbreidende natuurbrand is in een deel van Nederland afgenomen, melden de veiligheidsregio’s. In de drie noordelijke provincies en Noord-Holland, Noord-Brabant en Zuid-Limburg geldt niet langer de hoogste alarmfase voor het risico op een natuurbrand. In de rest van Nederland is nog wel sprake van de hoogste alarmfase.