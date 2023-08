Roda JC contrac­teert Marvin Pourié: ‘Blessure stelde ons in gelegen­heid spits van dit kaliber vast te leggen’

Roda JC heeft zich versterkt met spits Marvin Pourié. De 32-jarige Duitser komt over van SV Meppen in de 3. Liga, het derde niveau in Duitsland. Hij tekent een contract voor één seizoen.