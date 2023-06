Vandaag kans op bewolkte dag in Gulpen-Wittem

Twee voetgan­gers ernstig gewond na aanrijding in Valkenburg

Twee voetgangers zijn met ernstige verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis, nadat zij rond 02.00 uur in de nacht van zaterdag op zondag werden aangereden door een voertuig op de Wilhelminalaan in Valkenburg, meldt de politie in de provincie Limburg.