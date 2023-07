Assink lyceum en zwembad op één campus in Haaksbergen? ‘Hier word ik enthousiast van’

Wat is er dit weekend te doen in Enschede? T-rexen rennen over de Oude Markt en FC Twente heeft open dag

Een terrasje op de Oude Markt pakken is leuk. Een drankje doen terwijl er malloten in een T-rex-pak over de markt rennen is nog leuker. Het open WK-T-rex rennen dus, op zaterdag, maar er is meer te doen dit weekend.