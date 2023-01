Automobilist uit Haaksbergen sloeg op de vlucht na eenzijdig ongeluk en dat mag gewoon: ‘Bizar eigenlijk’

Kritische Dick Meijer botste regelmatig met zijn UT-bazen: ‘Sommigen vonden mij een last­post’

ENSCHEDE - Hij was bijna 25 jaar luis in de pels. En voor sommige universiteitsbestuurders zelfs een nagel aan de doodskist. „Meer luis in de pels, hoop ik toch. Al heb ik me ook wel eens geïntimideerd gevoeld.” Maar ze zullen geen last meer van hem hebben, want Dick Meijer (66) is met pensioen.

