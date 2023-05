Bengaals vuur en verslagenheid in Haaksbergen voor André op weg naar laatste rustplaats: ‘Het was zo’n lieverd’

Machinis­ten schrikken van ‘gevaarlijk gedrag’ bij spoorweg­over­gan­gen in Almelo en Borne

Ze laten machinisten vaak flink schrikken. Bij de spoorwegovergangen Almelo de Riet en in Borne is er vaak sprake van ‘gevaarlijk gedrag’ door personen die het rode knipperende licht negeren of de treindienst hinderen. Bij de eerste de beste controle was het direct raak: er volgden twaalf boetes