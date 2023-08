Het gaat hard met ’t Kempke in Haaksber­gen: eerste twintig bewoners krijgen sleutel

Hoe kort geleden is het nog maar dat ’t Kempke nog een oude sloopwijk was? Daar is niets meer van te zien. ’t Kempke verandert in recordtempo in een moderne, duurzame woonbuurt. Deze week krijgen twintig huishoudens de sleutel van hun nieuwe thuis.