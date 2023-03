Na al die jaren als piloot weet pensionado Bart Woortman: ‘Twente heeft kans gemist met vliegveld’

Zou de Enschedese Marja Nijholt nog hebben geleefd als ze het nummer van Mind Korrelatie had gehad?

De burgerrechercheurs die de nieuwjaarsmoord op de Enschedese Marja Nijholt onderzoeken, schenken 6000 euro aan MIND Korrelatie voor mensen in psychische nood. „Misschien had Marja nog geleefd als ze het nummer van deze organisatie op zak had gehad”, zegt een woordvoerder. Het geld is de opbrengst uit de videoserie over haar dood.