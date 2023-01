Zodra Arriënsschool is gesloopt, wordt opvang vluchtelingen in Haaksbergen een probleem

nieuwsupdate Er waait een frisse wind door Twentse binnenste­den en daar kan Haaksber­gen een voorbeeld aan nemen: ‘Leegstand moet je niet verplaat­sen’

HAAKSBERGEN - Minder winkels, meer bewoners en meer lokale ondernemers. De binnensteden in Twente zijn hard op weg om veel gezelliger te worden. Haaksbergen kan daar een voorbeeld aan nemen. Want vooralsnog kiezen de leuke gezichtsbepalende winkeltjes alleen voor een ándere plek in het centrum.

21 januari