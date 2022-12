De kinderen van De Kameleon kunnen weer dromen van vliegende meisjes en andere avonturen

Josephine, met ph zo spelt ze zelf, van negen is dolblij met Het Leven van een Loser. En Douwe, bijna twaalf, pakt uit de stapel Dogman, die stond al op zijn lijstje. De Kinderraad van basisschool De Kameleon in Haaksbergen mocht woensdag vier dozen met splinternieuwe leesboeken uitpakken.

Lezen is geweldig, maar helaas is het al lang niet meer vanzelfsprekend dat kinderen graag lezen. Soms omdat filmpjes en spelletjes alle aandacht opeisen, soms ook omdat moderne kinderboeken amper voorhanden zijn in gezinnen of bibliotheken. Dat gaat ten koste van leesplezier.

Sintactie

Bij De Kameleon is dat niet anders. Daar heeft de Kinderraad, acht jongens en meisjes sterk, rond Sinterklaas fanatiek geld ingezameld om leukere boeken te kunnen kopen. Die Pinkeltjesreeks kan echt niet meer. En de populaire boeken zijn letterlijk stuk gelezen. De opbrengst, bijna 700 euro, is voldoende om de schoolbieb flink te vernieuwen. In elke groep zijn lijsten opgesteld van boeken die de kinderen heel graag zouden willen lezen. „Want lezen is echt heel leuk”, zo weet Douwe. En de meeste anderen in de raad denken er net zo over.

Nieuw leesvoer

En toen kwam er opeens een journalist van Tubantia vier dozen met kinderboeken brengen. Een moeder van school wist dat er dringend behoefte was aan nieuw leesvoer op De Kameleon en de krant had een paar stapels boeken weg te geven. Het bedrijf DPG Media, waar Tubantia onderdeel van is, wil graag bijdragen aan leesplezier voor kinderen en deed her en der door het land een donatie. Directeur Kim van den Berg en haar leerlingen zijn er meer dan gelukkig mee.

Hockeysticks

De Kinderraad moet eerst vergaderen over noodzakelijke veranderingen op het schoolplein én eerlijk gebruik van de populaire hockeysticks tijdens het speelkwartier. Pittige onderwerpen om over te besluiten. Maar daarna pakken de kinderen enthousiast de dozen uit.

Janna (8), Davi (9), Daphne (9), Josephine (9), Ruben (10), Mika (11) en Douwe (bijna 12) vinden tussen de vele titels allemaal wel een boek dat ze willen lezen. Maxi van Fluks, over een eigenwijze fee, Het meisje dat kon vliegen - wie zou dat niet willen? - of Amari en de Nachtwachters: ze gaan meteen mee de klas in. Maar nu eerst rekenen.

