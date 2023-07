Dit is hoe oud voertuigen in jouw gemeente zijn

De Hollandse Nieuwe is later dit jaar en ‘haringdes­kun­di­ge’ Hans Fentsahm weet waarom

De Hollandse Nieuwe is later dit jaar. Inmiddels kun je overal de verse haring weer krijgen, maar het moment waarop de eerste vangst werd gepresenteerd en het eerste vaatje geveild, was ruim een week uitgesteld. ‘Haringdeskundige’ Hans Fentsahm legt uit waarom. „De haring was nog niet vet genoeg.”