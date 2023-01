Einde miljoenen verslindend dossier Haaksbergen in zicht: ‘U moet zelf ook in de spiegel kijken’

HAAKSBERGEN - Ja, de planmakerij over het Gat in de Markt heeft te lang geduurd en te veel gekost. Daar is iedereen het over eens. Het einde van het dossier lijkt in zicht, nu de komst van Lidl naar de Markt definitief lijkt. Al kan niet iedereen zich daarin vinden: „Gang naar Raad van State niet uitgesloten.”