Familie van elkaar én paranormaal therapeuten: Ryke (76) uit Sint Isidorushoeve en Anita (59) uit Buurse. De één stopt, de ander breidt haar activiteiten uit

met video Boomstam­men, groen en water maken een einde aan ruzies op het school­plein in Enschede: ‘We zijn superblij’

Dit is de theorie: een schoolplein met slechts tegels leidt ertoe dat leerlingen hard met elkaar omgaan, terwijl een groene glooiende omgeving met boomstammen en water ervoor zorgt dat ze minder ruzie maken. Het is een van de belangrijke redenen waarom scholen tegels wippen. Maar klopt dit ook in de praktijk? Op safari bij de stadse basisschool De Broekheurne in Enschede.