Geen foutparkeerders meer bij De Kameleon, maar Haaksbergen houdt vinger aan de pols

Duizenden enthousias­te bezoekers bij open dag: ‘Wij zijn Heracles’

Het zwart-wit domineert deze zondagmiddag. De duizenden enthousiaste bezoekers van de open dag hebben Heracles in hun hart gesloten. De kersverse eredivisionist uit Almelo is na het behalen van het kampioenschap en de promotie ongekend populair, zowel in de stad als de regio. Dat alle 8250 seizoenskaarten zijn uitverkocht is een teken aan de wand.