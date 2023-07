Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Haaksbergen vandaag

foto's Oldenzaal­se kinderen vluchten als echte ‘criminelen’ en worden opgejaagd door... Politie!

Wie niet beter wist, zal woensdagmiddag toch even geschrokken zijn in winkelcentra De Driehoek en In den Vijfhoek in Oldenzaal. Een grote groep kinderen op de vlucht voor de politie zie je niet elke dag. „Net toen de politie langs kwam lopen, moest ik hoesten…”