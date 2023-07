Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Haaksbergen vandaag

Nachtbra­kers Rieks en Marcel willen nachtclub in ING-bank: ‘De ideale plek, naast de skatebaan en het stads­strand’

Enschede heeft geen nachtclub meer en dat is een gemis voor de stad. Dat vindt een groep Enschedeërs. Ze willen een nieuwe nachtclub beginnen in de ING-bank als die leegkomt. Maar dan is wel de hulp van de gemeente nodig.