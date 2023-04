Groep ‘bezorgde buurtbewoners’ houdt enquête over beoogde opvanglocatie jonge asielzoekers in Haaksbergen

Twickel contro­leert strenger op loslopende honden nu dieren in het bos jongen hebben

De controle op loslopende honden in gebieden van Landgoed Twickel waar dat niet is toegestaan wordt strenger. Boswachters van Twickel voeren die controle uit. Loslopende honden zijn gevaarlijk voor jong reewild en weidevogels. Juist in deze periode, nu dieren jongen hebben, zijn de boswachters alert op honden die niet aangelijnd zijn.